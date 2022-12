Kate Winslet revela por qué no compartió la tabla con Leonardo DiCaprio en Titanic

La actriz habla sobre la polémica escena de Jack y Rose Al igual que tú, ella no sabe por qué no pudo subir Jack a la tabla

Si has visto alguna vez Titanic, y no me creo que no lo hayas hecho nunca, seguro que te has preguntado por qué Jack no subió a la tabla con Rose en una de las secuencias más polémicas de la película. Para muchos, una licencia creativa que hace referencia al amor de la pareja; para otros, un fallo gigantesco de credibilidad. ¿Qué opina de esto una de sus protagonistas, la actriz Kate Winslet?

En una entrevista con el podcast Happy Sad Confused, en plena promoción de Avatar: El sentido del agua, la intérprete ha dado su propia opinión al respecto: "yo no sé la razón, esa es la respuesta, pero tengo una comprensión sobre el comportamiento del agua (...). Si pones a dos adultos en una tabla de surf, se vuelve inestable. Eso seguro".

A pesar de no estar segura de lo que hubiera ocurrido, Kate Winslet tiene su propia percepción de los hechos: "si soy honesta, no hubiéramos sobrevivido si los dos nos hubiéramos subido a la puerta. Sí habríamos cabido, pero se habría volcado y no sería sostenible". Por lo tanto, Kate Winslet apoya la teoría de James Cameron, director con el que ha vuelto a trabajar en Avatar: El sentido del agua.