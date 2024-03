Así fue como Kate Middleton dio la noticia de su cáncer a sus hijos

Después de varias semanas de especulación y numerosas teorías por la ausencia de Kate Middleton, la propia princesa de Gales ha compartido un vídeo en el que revela a la población la dolorosa noticia de que tiene cáncer, como su suegro, el rey Carlos III.

La emotiva publicación explica que el pasado enero se sometió a una "cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa".

Sin embargo, aunque la cirugía resultó un éxito, "las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en la primera etapa de este tratamiento", agregaba.

Uno de los momentos más emotivos de su relato fue cuándo se refirió a cómo comunicó la situación a sus hijos. "Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis, de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien".

El mayor de los hijos de los príncipes, George, tiene 10 años. Le siguen Charlotte, con 8, y Louis, el más pequeño con 5. Por este motivo, al ser todavía tan pequeños, Kate sostenía que la familia necesitaba "algo de tiempo, espacio y privacidad".