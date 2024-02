Karlos Arguiñano se excusa: "A veces nos calentamos más de la cuenta"

Karlos Arguiñano es un referente absoluto de la cocina en España, además de uno de los rostros televisivos más conocidos del país. Son varias las generaciones que han crecido con el vasco en las pantallas de las televisiones, y con sus famosos chistes.

Tras pasar por varias cadenas, ahora presenta el programa 'Cocina abierta' que se emite a las 13:20 horas en Antena 3. En este espacio da consejos culinarios, ofrece recetas y además habla de temas de actualidad.

Ahora, Arguiñano ha aprovechado la despedida de la temporada de su programa para pedir disculpas a la audiencia: "Yo siempre que termino las temporadas suelo pedir disculpas, porque uno aquí, todos los días, solo, hablando y hablando... Soy consciente de que en más de una ocasión habré dicho cosas que igual han molestado a alguien".

El cocinero no ha podido parar de excusarse: "Pido perdón de corazón si he dicho cosas que hayan molestado a alguien. Además, siempre he sido hablador, así que seguiré hablando. Pero si a alguien le he molestado con alguna conversación o algún comentario que yo haya hecho durante este año, pues le pido perdón de corazón".

Arguiñano ha dejado claro que no tiene nada contra nadie: "Otra cosa es que, según van pasando las cosas, los días, las noticias... pues uno se va calentando a veces y a veces nos calentamos más de la cuenta".