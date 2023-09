Karlos Arguiñano come todos los días este popular alimento: estos son sus beneficios

El cocinero añade a su dieta diaria, como mínimo, uno

Karlos Arguiñano lo tiene claro: tal y cómo ha confesado para los espectadores de Cocina abierta, el huevo no puede faltar en su dieta. Y es que existen muchos mitos erróneos acerca de este alimento que debería ser básico en un plan nutricional: "¡qué maravilla es el huevo! Yo, no puedo... No creo que haya un día de mi vida en que yo no haya comido huevo", asegura el chef.

En relación a los mitos relacionados con el huevo, Karlos Arguiñano considera que pertenecen al pasado: "y hace 30 o 40 años decían: '¿Quieres huevos? No, huevos no, que comí la semana pasada'. Joder, la semana pasada... ¡Arguiñano todos los días!". No es que vayas a comer 3 o 4 huevos al día, "pero un huevito... Me parece un buen alimento". Ahora bien, ¿cuáles son los principales beneficios del huevo?

Beneficios de añadir el huevo a tu dieta

Agregar huevos a tu dieta puede aportar una serie de beneficios significativos para tu salud. Los huevos son una excelente fuente de proteínas de alta calidad, que son esenciales para el crecimiento y reparación de tejidos, además de ser una fuente de nutrientes clave como la colina, que es importante para la salud cerebral, y antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, que pueden contribuir a la salud ocular.

Además, los huevos son versátiles en la cocina y pueden ayudar a mantenerte saciado, lo que puede ser beneficioso para el control del apetito y la gestión del peso.