Karla Sofía Gascón responde a la polémica por sus tuits: “Quieren quitarme el Óscar”

Karla Sofía Gascón, la actriz española nominada a un Oscar por su interpretación en la película 'Emilia Pérez', se ha pronunciadom en exclusiva para 'TardeAR' después de la polémica que ha generado la publicación de antiguos tuits que muchos han tildado de racistas. Gascón, en esta ocasión, ha expresado su indignación asegurando que existen ciertas personas que quieren perjudicar su candidatura.

"Se han pasado muchísimo conmigo, no es normal lo que han hecho esa gentuza", declaró Gascón, visiblemente afectada. Además, denunció lo que considera una campaña en su contra: “No tengo ganas de hablar con nadie porque está muy feo lo que están haciendo, y lo hacen por lo que lo hacen, ya lo sabe todo el mundo".

La actriz también afirmó que las acusaciones en su contra carecen de fundamento. Se habrían manipulado sus palabras con intenciones malvadas y por ello se defiende: "han mezclado una serie de cosas para que parezca que soy muy mala. Me han llamado nazi cuando, de haber vivido en esa época, me habrían metido en una cámara de gas. Es absurdo".

Pese a toda la controversia, Gascón dejó claro que no piensa rendirse y no ve el Oscar perdido: "pueden hacer cuanto quieran. Cuanto más me intenten joder, más fuerte me verán".