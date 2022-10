Kanye West enloquece y asegura que George Floyd murió por el abuso de las drogas

La comunidad negra de los EE. UU. se está posicionando en bloque contra él La muerte de George Floyd sirvió para concienciar sobre la situación de las personas negras en los EE. UU.

Como diría el mítico meme de internet "No para, no para". Así es, Kanye West vuelve a protagonizar otro momento vergonzoso, y ya van varias decenas solo en el último mes. Después de pelear con el Klan Kardashian, de romper su contrato con Adidas, portar una camiseta con el lema "White Lives Matter" de la extrema derecha estadounidense, y querer presentarse a las elecciones de los Estados Unidos, ahora la vuelve a liar atacando a uno de los pilares del movimiento "Black Lives Matter".

El movimiento surgió en buena medida por la muerte de George Floyd, quien murió estrangulado por una llave ilegal que llevó a cabo un policía estadounidense. La brutalidad policial hacia la comunidad negra en los EE. UU. siempre ha sido bastante amplia.

De acuerdo con Kanye West, George Floyd no murió por la llave ilegal, sino por ir drogado de fentanilo, lo que causó que sufriera esa muerte tan repentina ya que la rodilla del policía "Ni siquiera estaba en su cuello así", en referencia a que no estaba apretándole lo suficiente para matarle.

Kanye West says George Floyd passed away because of fentanyl and that the cop’s knee “wasn’t even on his neck like that” pic.twitter.com/sVKy3VK35O