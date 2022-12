Justin Bieber estaría increíblemente enfadado con una conocida marca de ropa por este motivo

El motivo de esta situación se debería en buena medida a que han usado su cara sin permiso El cantante ha usado las redes sociales como altavoz para su mensaje

Justin Bieber lleva un tiempo manteniendo un perfil bastante bajo de cara a los medios. Lleva una vida bastante tranquila con su pareja, Hailey Baldwin con quien parece verdaderamente compenetrado. Así, el que otrora fuera el blanco del odio de muchas personas en internet se ha convertido en una persona con una carrera verdaderamente consolidada.

Ahora vuelve a estar en el centro de la polémica debido a que H&M estaría utilizando su imagen sin permiso, algo que enfada a Bieber ya que él tiene su propia marca de ropa conocida como "Drew House".

El cantante, que cuenta actualmente con 28 años ha lanzado un comunicado en sus redes sociales avisando de que él no ha permitido que se use su cara para estamparlo en la ropa de la marca. De esta manera ha asegurado que "Todo está hecho sin mi consentimiento (...) Si fuese tú, no lo compraría" y se ha atrevido incluso a calificar a esta ropa hecha a partir de su imagen como una "basura".

La marca de ropa sueca ha lanzado recientemente una colección de ropa con la cara del cantante, incluyendo todo tipo de prendas y accesorios.