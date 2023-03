Julián Contreras pasa un momento complejo en su vida y se ve obligado a pedir donativos

El hijo de Carmina Ordóñez ha publicado un vídeo en su Instagram en el que pide ayuda económica "Estaré enormemente agradecido", ha comentado Contreras

Hace tiempo que Julián Contreras se alejó de la televisión y se centró en YouTube. "Yo ya he desistido de la televisión y he entendido que ahí no voy a tener ninguna oportunidad, porque en la tele hay unos intereses que evidentemente pesan más".

Pese a que al hijo de Carmina Ordóñez le han ofrecido en varias ocasiones ir a platós de televisión, él confesó en una entrevista a finales de año que este mundo no le interesa: "Podría ir todas las semanas si quisiera, pero lo que me proponen no es lo que me gusta y no es lo que yo quiero".

Julián Contreras está pasando un momento muy complicado y se ha visto obligado a pedir ayuda económica a sus seguidores a través de un vídeo en su Instagram. El motivo es que tiene un gato llamado Elliot que está enfermo y se tiene que someter a una "cirugía compleja" que tiene un alto coste, y que ahora mismo no puede hacer frente.

El sevillano ha facilitado diferentes vías para recibir las donaciones: "Tengo diferentes maneras para quienes quieran colaborar y ayudarme en este sentido". Además, ha querido agradecer a todos los que le ayudan: "Vuelvo a agradeceros, nuevamente, todos los mensajes que me mandasteis. Estaré enormemente agradecido".