Julián Contreras Jr ha revelado detalles sobre el desahucio que sufrió hace un año

Cada vez que Julián Contreras Jr. aparece en televisión lo hace por una polémica. Hace unos días que el hijo de Carmina Ordoñez cumplía un año de su orden de desahucio. El joven visitaba de nuevo 'De viernes' para explicar más detalles sobre la situación. Una entrevista donde también, ha intervenido su ex casera en el programa.

"Nunca admito intervenciones telefónicas en mis entrevistas", dejaba claro Julián, que advertía que sus diferencias serían resueltas ante un juez y no ante los espectadores. Durante la emisión, aseguraba que la deuda que reclama la propietaria del piso no es tal, puesto que cumplen con los criterios de vulnerabilidad, por ser una persona con pocos ingresos y otro dependiente de su cuidado.

"Yo cumplía todas las características de vulnerabilidad como cualquier ciudadano y fui al juzgado y me concedieron reducir el pago del alquiler al 50%", explicaba. Sin embargo, la casera dice no conocer esta reducción. "El juzgado es el que tiene que notificarlo a la otra parte, no yo", respondía.

"Yo entré en el 2018 y a finales de 2020 es cuando se ajusta el alquiler al 50%", una cuota que se mantuvo hasta que se produjo el desalojo. Con estas declaraciones, la ex casera entró telefónicamente para explicar por qué reclama la mitad del alquiler: "Yo no he negado que estuviera en el ERTE y que tardara un año en volver al bingo. Pero en ese tiempo vende una serie de exclusivas y publica un libro de gran éxito que son ingresos complementarios".

"Tengo que hacer desembolso económico en abogados y procuradores para iniciar una reclamación de deuda a pesar de que hay sentencia judicial. Tengo que gastarme un dinero que no tengo ahora para iniciar el proceso. Eso no quiere decir que este señor no me deba dinero, sino que todavía no he podido iniciar el proceso", sentenciaba la propietaria.

"Soy como Rocky, mis batallas las decido en el ring, no en los platós. Soy muy cuidadoso porque confío en la justicia", respondía Julián.