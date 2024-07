Jota Peleteiro comparte su felicidad tras visitar La Meca: "Me gustaría mudarme con mi familia"

Desde que realizó la conversión al Islam, Jota Peleteiro ha compartido su experiencia en redes sociales. Recientemente, el exfutbolista ha realizado su peregrinación a La Meca, ciudad sagrada para los musulmanes. Este viaje es uno de los mandamientos más importantes de esta religión, y debe producirse al menos una vez en la vida.

El exjugador de la Liga española ha compartido con sus seguidores una fotografía desde la torre de Zamzam. En su llegada, ha concedido una entrevista a un medio local, donde ha confesado que le gustaría comenzar una nueva vida en el país musulmán junto a su familia.

"Estoy muy feliz de mi conversión. Quiero trasladar mis inversiones y mover la sede de mi empresa al Reino porque siempre he querido vivir en un país así", reconocía ante las cámaras. El ex de Jessica Bueno no ha dado más detalles sobre este plan de mudanza, que tendría efecto sobre los tres hijos que mantiene con la mencionada modelo.

El centrocampista gallego se formó en las categorías inferiores del Real Club Celta de Vigo, equipo donde debutó profesionalmente. Tras pasar por el Real Madrid Castilla y la Sociedad Deportiva Eibar, jugó en Inglaterra para el Brentford, Birmingham City y Aston Villa. Finalmente, terminó su carrera en el Deportivo Alavés.