Jorge Javier Vázquez, tremendamente decepcionado con Kiko Hernández por este motivo

El presentador de Cuentos Chinos habla con motivo de la boda de Kiko Hernández

Este fin de semana ha tenido lugar en Melilla la esperada boda entre Kiko Hernández y Fran Antón. Pocos meses después de confirmar frente a toda España que se casaría con el hombre de su vida, el que fuera colaborador de Sálvame ha protagonizado una portada en la revista Lecturas a la que le acompaña un mensaje de Jorge Javier Vázquez, uno de sus mejores amigos, que puede que no le siente muy bien.

El presentador de Cuentos Chinos ha explicado de forma sincera a los lectores de la citada revista que se encuentra profundamente decepcionado con Kiko Hernández: "se ha casado Kiko y no he ido a su boda. De hecho, llevo sin hablar con él desde que contara en ‘Sálvame’ que está con Fran Antón y que es gay desde siempre".

Jorge Javier Vázquez no comprende cómo la persona a la que consideraba su amigo no le había confesado en 20 años que era homosexual: "estaba yo de baja médica la tarde que se subió al pulpillo para compartir con la audiencia su orientación sexual. No me emocioné ni nada".

Si bien con el paso de los días recibió un mensaje de parte de Kiko Hernández, cree que lo suyo hubiera sido una llamada. Llamada que tampoco se produjo cuando recibió la invitación a la boda: fue a través de WhatsApp.

En definitiva, aunque cree que las cosas se resolverán antes o después, para Jorge "es muy duro aceptar que esa persona con la que has pasado y compartido tantas y tantas cosas no es más que un perfecto desconocido".