Esta es la verdadera razón por la que Jorge Javier Vázquez ha modificado su testamento dos veces

Jorge Javier Vázquez ha regresado a la televisión con gran éxito, consolidándose como el rey indiscutible de las noches de los jueves al frente de 'Supervivientes'. Tras un año complicado debido a la cancelación de 'Sálvame' por parte de Telecinco, Vázquez está viviendo un renacimiento profesional que se refleja en las altas cifras de audiencia del programa.

Con su estilo sarcástico y su presencia carismática, el presentador no solo ha vuelto a la televisión, sino que también ha incursionado en el mundo de los influencers, acumulando casi un millón de seguidores en Instagram.

El regreso de Vázquez no ha estado exento de polémica. Belén Esteban, excolaboradora de 'Sálvame', ha criticado públicamente que el presentador no mencionara su paso por el programa durante su última entrevista en 'De viernes': "Tengo que decir una cosa y espero que no le siente mal. No entiendo a Jorge… O se quedó bloqueado, pero me extrañó que cuando vio su trayectoria no dijera nada. Sé que está orgulloso de haber estado en 'Sálvame", afirmó Belén Esteban.

En una reciente entrevista en el pódcast 'Drama Queen' de Pilar Vidal, Vázquez reveló detalles íntimos sobre su vida privada, incluyendo los motivos detrás de haber cambiado su testamento dos veces.

Explicó que estas modificaciones estuvieron relacionadas con su ruptura amorosa con su exnovio Paco: “Hice el testamento una vez y luego lo cambié otra, porque claro, Paco no estaba en mi vida”. A pesar de no estar juntos desde hace años, ambos mantienen una relación estrecha y cordial. Jorge Javier también mencionó la posibilidad de cambiar su testamento nuevamente si las circunstancias lo requieren.

Además de hablar sobre su vida personal, Vázquez compartió una anécdota sobre el último mensaje que envió a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Esta comunicación muestra la buena relación que mantiene con Sánchez, quien lo eligió para presentar su libro 'Tierra firme'. Así, queda claro que Jorge Javier se ha recuperado completamente de la cancelación de 'Sálvame', una experiencia que tuvo un profundo impacto emocional en él.