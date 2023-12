Jorge Javier se confiesa: "Con la canalla que he sido"

Jorge Javier Vázquez ha regresado a España tras su viaja a Río de Janeiro El ex presentador de 'Sálvame' ha aprovechado unos días de vacaciones después de la cancelación de su último programa

Jorge Javier Vázquez ha regresado a España tras su viaja a Río de Janeiro. El ex presentador de 'Sálvame' ha aprovechado unos días de vacaciones después de la cancelación de su último programa, 'Cuentos Chinos', que duró un par de emisiones en Mediaset. El comunicador está encantando con Brasil, puesto que allí puede vivir en el anonimato.

El escritor ha compartido la experiencia en su blog de la revista 'Lecturas': "Siento que debo volver cuando me acuerdo cada vez más de mis perros", comenzaba diciendo en su texto. Jorge Javier explicaba que cuando está de viaje, "los problemas hibernan, las incertidumbres dormitan, las ilusiones cobran vida".

Sin embargo, cuando vuelves a la realidad, todo es diferente: "Tienes que luchar para que todo lo bueno que te has traído estando de viaje no se vaya por el desagüe con la primera ducha". Además, Vázquez ha asegurado que presumirá de tono de piel en su llegada. "Nada más aterrizar en España, quiero quedar con todos los amigos que tenga y con alguno prestado para que vean qué bien me ha sentado Brasil".

A pesar de los que algunos podrían pensar, su viaje a Brasil ha sido muy calmado: "Con lo canalla que he sido. En Río he llevado una vida de monje cisterciense. Me he levantado a las cinco de la mañana y a las ocho de la noche ya estaba cerrando la persiana. He ido mucho a la playa, he paseado, he visitado Petrópolis, ciudad en la que tenía una residencia de verano la familia real brasileña y donde se suicidaron Stephen Zweig y su mujer".