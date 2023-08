Jordi González señala a las redes y las culpa sobre la 'desaparición' de Jorge Javier Vázquez

El presentador se ha incorporado a Radio Televisión Española para encargarse de 'Lazos de sangre' Ha hablado sin tapujos sobre su regreso a la cadena pública, su relación con Paolo Vasile y Jorge Javier Vázquez

Jordi González sigue siendo uno de las celebridades más conocidas de la televisión después de trabajar en la pequeña pantalla por más de dos décadas. Después de su etapa en Mediaset, el presentador se ha incorporado a Radio Televisión Española para encargarse de 'Lazos de sangre', el nuevo programa de La 1.

El presentador ha concedido una entrevista a 'El País', en la que . Además, Jordi también ha querido abordar el problema de las redes sociales y el impacto que tienen en la televisión.

"Me hacía ilusión regresar a TVE, que es donde empecé. Sigo teniendo muy buena suerte, mi vida se ha definido siempre por la buena suerte. La jefa de originales de RTVE me llamó y me dijo que teníamos que hablar de varios proyectos; el más inmediato era 'Lazos de sangre'", explicaba el informador.

Después de expresar que su relación con Paolo Vasile fue "Ni de amor, ni de odio. Fue una relación muy cordial y educada. En casi 25 años me llamó solo una vez la atención.", quiso expresar también su crítica a las redes sociales, señalando a Jorge Javier Vázquez como uno de los primeros en pagar las consecuencias.

"Las redes son un campo de minas. El primer damnificado, si hablamos de lesiones que te pasan factura, fue precisamente Jorge Javier cuando dijo que 'Sálvame' era un programa de rojos y maricones. Fue un comentario irónico que pagó en su momento porque en su frase se reprodujo en internet fuera de contexto", explicaba, defendido al ex presentador de 'Sálvame'.