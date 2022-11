Joaquín Sabina se pronuncia acerca de su adicción a la cocaína

El cantautor fue el invitado de anoche de El Hormiguero Pablo Motos señaló que "hace 20 años que dejaste la cocaína"

Joaquín Sabina fue el invitado de ayer de El Hormiguero, programa presentado por Pablo Motos que abordó la adicción que el cantautor sufrió a la cocaína: "hace 20 años que dejaste la coca", señaló el comunicador al entrevistado. Pero Joaquín, tan políticamente incorrecto como siempre, aclaró que la cifra se quedaba corta: "siempre me preguntan... En fin, a mí lo que no me gusta es la corrección política, esta especie de nuevo puritanismo que, esta vez, es de izquierdas".

El andaluz también respondió a una pregunta que le suelen hacer muy a menudo, referente a lo que todavía siente por las drogas. Este respondió: "nostalgia". Pablo Motos, comprendiendo la palabra utilizada por Joaquín Sabina en este momento de la entrevista, apuntó: "las drogas se las quita uno porque no tiene más remedio".

Y el cantautor terminó sus declaraciones acerca de la adicción con esta reflexión: "ya no te hace ilusión. El efecto que te decía ya no lo sientes y dices, se acabó. Pero mi ejemplo no vale para las pobres madres de los yonkis. Yo no me interné en ningún sitio porque dije que se acabó". Un mensaje en consonancia con anteriores entrevistas que Joaquín Sabina ha concedido, y que no debería sorprender a nadie.