Joaquín Prat explota en el "Programa de Ana Rosa" sobre la situación con Marruecos: "¡Que lo despidan ya!"

El tertuliano aseguraba que Marruecos está chantajeando a España Mohamed VI plantó a Pedro Sánchez en la cumbre bilateral de ambos países

Las relaciones entre España y Marruecos siempre han sido, cuanto menos, complejas. El plantón de Mohamed VI a Pedro Sánchez no ha hecho más que generar discordia en la opinión pública, algo que han tomado de manera realmente negativa en los medios. Joaquín Prat, uno de los colaboradores de "El programa de Ana rosa" ha explotado ante la situación.

"Madre mía, al de protocolo de organización de las cumbres que lo despidan ya. Después de poner la bandera de España con el escudo bocabajo, ahora, encima en mayúsculas, pone mal el apellido de Sánchez. A ver, es que el presidente del Gobierno es el que representa en el exterior a todos los españoles, creo que nos merecemos un respeto", empezaba quejándose el experto en política del programa que estaba bastante molesto con el escenario que se le plantea a España frente a Marruecos.

Prat continuaba ante una situación que se preguntan muchos españoles. En consecuencia, el tertuliano continuaba con un "Yo no consigo entender, de verdad, hasta cuando vamos a poner la otra mejilla con Marruecos después del chantaje y la extorsión permanente de su Gobierno, utilizando la inmigración, entre otras cosas. Nos volvemos de una cumbre de alto nivel, con un acuerdo de baja intensidad que no se plasma, mas que sobre el papel, y que no tiene efectos prácticos más allá de desbloquear el dinero para las inversiones".

Aunque durante años no se le ha dado mucha importancia a las relaciones que España mantiene con Marruecos, las televisiones generalistas como Antena3 o Telecinco han comenzado a darle un mayor empaque mediático a esta situación.