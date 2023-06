Joana Sanz se sincera en su primera entrevista: "Creo que Dani Alves es inocente"

Joana Sanz se ha confesado en una entrevista exclusiva con Vanitatis La modelo ha aclarado todas las dudas que había sobre su relación con Dani Alves

Joana Sanz ha decidido romper su silencio en una entrevista realizada por la revista Vanitatis donde ha hablado alto y claro sobre su situación y la de Dani Alves, expareja de la modelo y actualmente en prisión acusado de una presunta violación.

La modelo ha confirmado que se encuentra en un mal momento personal. "Estoy mal, muy triste y asustada. Estoy yendo al psicólogo para que me ayude, porque si no, el cerebro dice ‘ciao’" explicaba Sanz.

Sobre su criticado apoyo a Alves, la canaria se ha mostrado inflexible: "Hemos estado juntos ocho años y yo no me quedo solo con esto, que ha roto nuestra relación como pareja. También me quedo con otras muchas cosas buenas que hemos vivido y compartido juntos. No le deseo el mal a nadie, y muchísimo menos a él"

Eso sí, Sanz ha explicado que "cree que Alves es inocente". "Hasta donde yo sé, todavía no ha habido un juicio. No podemos condenarlo antes de que eso ocurra" defendía la todavía mujer del brasileño.

"Creo en su inocencia y espero no equivocarme. Conociéndolo, puedo decir que Dani no es una mala persona. Que ha metido la pata con nuestro matrimonio, hasta el fondo, sí. Pero creo que él nunca hubiera hecho eso siendo consciente de que podía perderlo todo. Es demasiado grave" sentenciaba Sanz.

En lo que respecta a sus comentadas visitas, la modelo ha aludido a un tema de amor más allá del ruido mediático. "Voy a verlo porque él estuvo siempre que yo lo necesité. Vino al funeral de mi madre. Cogió un vuelo desde México el mismo día que murió y se plantó en Tenerife. Estuvo conmigo, así que ahora cómo no voy a estar yo con él, cómo no voy a ir a verle". relató.