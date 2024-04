Joana Sanz publica una fotografía con Dani Alves tras salir de prisión: así está su relación a día de hoy

La Sección 21 de la Audiencia de Barcelona condenó al futbolista Dani Alves a cuatro años y seis meses de prisión por agredir sexualmente a una joven de 23 años.

Sin embargo, el pasado lunes 25 de marzo, el brasileño fue puesto en libertad provisional tras pagar una fianza de un millón de euros y abandonó la prisión de Brians 2 tras permanecer en ella un año y dos meses.

Al salir de la cárcel, Alves se dirigió hacia el domicilio familiar que compartía con Joana Sanz en Esplugues de Llobregat. Aunque se desconoce la relación que tienen a día de hoy, la canaria ha publicado una fotografía en sus redes sociales que ha sorprendido.

En esta imagen se ven sus manos entrelazadas, mostrando un tatuaje que se hicieron ambos en común que pone '1+1=1', simbolizando su unión.

Joana Sanz y Dani Alves / Instagram

Después de que el exfutbolista recibiera la libertad provisional, la modelo abandonó la casa, algo que ha confirmado Marc Leirado, periodista y amigo de Joana: "No sé lo que va a hacer mañana ni en las próximas horas, pero hasta el día de hoy, Joana no está en esa casa. No voy a dar detalles de la relación que tienen porque eso es una cosa que le toca responder a ella, aunque si no está en la casa yo creo que los hechos hablan por sí solos".

Hace unos días que 'Fiesta' aseguró que Sanz había conocido a un artista y estaría ilusionada con él. Sin embargo, Leirado ha comentado que no daría detalles de su vida privada: "Que dé los pasos que tenga que dar porque tiene que estar feliz. Si algún día conoce a alguien o si ha conocido a alguien que no lo sé, lo desconozco, pues, oye, perfecto".