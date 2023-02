Joana Sanz y el mensaje oculto en la canción de Karol G que escucha en casa

Así pasó San Valentín la mujer de Dani Alves "Amiga, deja solo a ese payaso"

Joana Sanz vive unas semanas muy complicadas por la detención y envío a prisión provisional de su marido, Dani Alves, tras ser acusado de presuntos abusos sexuales a una chica en una conocida discoteca de Barcelona. Sin embargo, pese a su defensa inicial, la mujer del futbolista brasileño ha decidido celebrar San Valentín sola y olvidándose poco a poco de su pasado.

"Amiga, deja solo a ese payaso. Si le pagan por hacerte sufrir ya sería millonario". Esta es la canción de Karol G que ha escuchado en pleno Día de los Enamorados la protagonista de la historia: Joana Sanz ha celebrado San Valentín sola en casa, acompañada de sus mascotas y haciendo deporte mientras disfrutaba de la música.

Han pasado pocos días desde que Joana publicó un mensaje en Instagram pidiendo respeto: "no me castiguen ni me juzguen si me ven bailar o sonreír, solo es un paso más para sanar mis heridas a mi manera, a la que a mi madre le gustaría". Joana Sanz quiere olvidar todo lo que ha ocurrido y cerrar este horrible capítulo de su vida, y la música es uno de los mejores bálsamos que ha encontrado para ello.