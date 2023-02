Joana Sanz, contundente tras su 'peineta': "No saquen las cosas de contexto"

La modelo ha reaparecido en sus historias de Instagram tras el polémico baile con 'dedicatoria' final Sanz ha asegurado que simplemente se trataba de un baile de liberación

Joana Sanz no está atravesando su mejor momento. Con su marido Dani Alves en prisión preventiva acusado de violación en un famoso local de Barcelona, la modelo vive una situación muy complicada que la ha puesto en el punto de mira de todo el mundo.

Hace unas horas Sanz había reaparecido en sus redes sociales con un baile en el que se la veía sacando músculos y dedicándole una peineta a la cámara mientras subtitula todo con un "Vamo pa' arriba". Mucho se ha hablado sobre el significado del gesto, algo que ha hecho que la modelo tome cartas en el asunto con una explicación en su cuenta personal de Instagram:

"El vídeo en el que estoy bailando y cantando y por el que todos se han alarmado por la peineta que, por cierto, no sabía que se llamaba así, no va dirigido a nadie ni muchísimo menos. No va con esas intenciones, simplemente estoy siguiendo la letra de una canción que me parece muy energética y que te levanta los ánimos. La música es terapéutica. No hagamos drama de todo esto porque no lo hay. No saquemos las cosas de contexto, que ya sabemos muy bien que a la prensa le encanta.

Tengo días mejores y peores. Lo mío ahora mismo es una montaña rusa de emociones. Los días en los que estoy divinamente y me siento bien pues me gusta transmitir que al final del túnel hay un rayito de sol al que agarrarte. Y, como he dicho, para mí la música es terapéutica y te levanta los ánimos y te hace bien. Igual que cuando estamos depresivos nos metemos en el bucle de escuchar música depresiva, pues yo no. Yo escucho música que te dé un subidón y creo que me lo merezco, no?".

ARROPADA POR SU FAMILIA Y AMIGOS

A continuación Joana comunica que no entiende que se haya filtrado la dirección de su casa con el secreto de sumario de por medio. "Tengo toda la prensa alrededor de mi casa y todo sale a la luz. ¿Qué piensan, que les voy a abrir la puerta, les voy a invitar a café y a contar mi vida? En fin. No estoy en Barcelona", ha detallado.

Y acto seguido ha explicado que se encuentra arropada por su familia y amigos y que le está dando "pereza estar en el foco mediático". "Conclusión: que si mi canción del otro día de mandar todo a la mierda tiene que ir dirigido a algo en concreto, e refiero a todo esto. Todo para el carajo e irme a la conchistina a vivir, ahcerme rascar y vivir en palmeras alejada de la mano de dios. a eso me refiero", zanja la mujer de Dani Alves.