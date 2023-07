Jesús Calleja, indignado con una seguidora que arremete contra el Orgullo

El presentador publicó una fotografía y un texto con motivo del Día Internacional LGTB

El pasado miércoles 28 de junio se celebró el Día Internacional del Orgullo LGBT. Con este motivo, varios famosos publicaron fotografías, vídeos y textos en sus redes sociales para defender la libertad sexual de las personas.

Jesús Calleja fue uno de ellos. El presentador compartió una fotografía con la bandera LGTBI acompañada de un texto: "Aún hay países que contemplan la pena de muerte en relaciones del mismo sexo y otros lo castigan severamente...y sin ir muy lejos en democracias avanzadas siguen de alguna manera estando amenzados sus derechos fundamentales de igualdad. FELIZ DIA DEL ORGULLO GAY!".

Parece que a una de las seguidoras no le gustó la publicación de Jesús Calleja, y no dudó en hacerlo saber: "Pero qué chorradas son estas. Con el Orgullo Gay, pues vaya orgullo, no jodas", escribió.

El que tampoco dudó en contestar fue el montañero, que, indignado tras el comentario, le respondió: "Es verdad, qué chorradas. Te matan porque quieres a tu pareja, o temen en la cárcel. Es que decimos cada chorrada... Para eso es el día del Orgullo Gay, para que no se olviden estas atrocidades".