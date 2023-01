Jenna Ortega desvela qué opina su familia sobre su profesión como actriz

Lo cierto es que ha sorprendido a buena parte del público con sus declaraciones Ortega decidió por sí misma que se quería dedicar a la actuación

Jenna Ortega se ha convertido en una figura mundialmente reconocida después de hacer un brillante papel como Miércoles Addams en la serie homónima. Así, cada vez hay más personas interesadas en su vida y la sucesión de entrevistas que ha ido dando desde entonces nos ha permitido conocer a la actriz que encarna a uno de los personajes de ficción más carismáticos y queridos de la pequeña pantalla.

Ahora, ha desvelado qué es lo que opina su familia de su papel como actriz y lo cierto es que ha sorprendido a todo el mundo con su postura: les da igual.

"Tengo una familia que me apoya mucho. Sacrificaron mucho para que yo pudiera hacer lo que hago. Otra cosa que me encanta de ellos es que no les importa en absoluto lo que hago. No tienen interés ninguno en este mundo ni en la industria del cine", aseguraba la actriz en la entrevista.

Esto es algo que llama mucho la atención ya que en la mayoría de los casos, los jóvenes actores suelen tener muy encima a sus padres con el objetivo de que alcancen la fama. No es el caso de Jenna Ortega, ya que sus padres no querían que se dedicara a eso, sino que solo buscan lo que a su hija le haga feliz.