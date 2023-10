¿Qué ha sido del jardinero de 'Bricomanía' 23 años después del programa?

'Bricomanía' fue uno de los programas más populares en la televisión de nuestro país El espacio estaba presentado por Kristian Pielhoff e Íñigo Segurola, encargado de todo el área de jardinería

'Bricomanía' fue uno de los programas más populares en la televisión de nuestro país. Una de las razones es la longevidad de emisión en la pequeña pantalla, con más de 25 años de respaldo. El programa de bricolaje se estrenaba en La2 de TVE en 1994, enseñando a la audiencia consejos para el hogar. El espacio estaba presentado por Kristian Pielhoff e Íñigo Segurola, encargado de todo el área de jardinería. El programa se estrenó en el ente público, pero terminó fichando por Antena 3 debido a su éxito, recalando finalmente en uno de sus canales secundarios: Nova.

En Atresmedia, acabó cancelándose debido a la pandemia del Covid-19 durante 2020. Durante todo este tiempo, 'Bricomanía' estuvo en Telecinco durante un paréntesis de 2005 a 2010. En toda su trayectoria, la sección de jardinería y exterior del hogar fue convirtiéndose mucho más popular que la de interior.

Segurola acabo haciéndose conductor principal del programa, pasándose a llamar 'Decogarden'. Al principio se mostró reacio a participar en televisión, y después de la cancelación Íñigo ha terminado creando un paraíso natural en el País Vasco: "No quería que me asociasen como el jardinero de la tele, estuve 23 años haciendo el programa en la tele y pudiendo dedicarme a mi profesión, el paisajismo. Al final, lo que me ha dado la televisión es la posibilidad de tener esto, porque de paisajista no podría haber creado este jardín".

El comunicador vasco cuenta con 'Lur Garden', un paraíso natural formado por 16 jardines pequeños y temáticos, un conjunto de 20.000 metros cuadrados. Segurola ha estudiado Ingeniería Técnica Agrícola en la Universidad Pública de Navarra, un Grado Superior en Arquitectura del Paisaje en Edimburgo y un curso internacional de Planificación y Diseño del Paisaje en Holanda.