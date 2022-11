Jane Fonda, "preparada para morir" con sus palabras más emotivas

Jane Fonda se encuentra luchando contra un cáncer conocido como linfoma de Hodking La enfermedad tiene una tasa de supervivencia de en torno al 80%

Jane Fonda, una de las míticas actrices de Hollywood, ha concedido a todos sus seguidores la oportunidad de leer su lado más personal y emotivo en plena lucha contra el cáncer. La intérprete se enfrentó hace unos cuantos meses al diagnóstico de un linfoma de Hodking, un tumor que cuenta con altas tasas de supervivencia (un 80%), que le ha obligado a pensar sobre la muerte y esta última etapa de su vida.

"Cuando llegues a mi edad, lo mejor será que seas consciente de la cantidad de tiempo que hay detrás de ti en lugar de delante. Es sencillamente ser realista", ha escrito Jane Fonda a través de su perfil de Instagram, en el que más de 2 millones de personas le siguen día tras día en su lucha contra el cáncer. El mensaje, mucho más largo, es tan solo una reflexión sobre los últimos años de vida de una persona como ella que ya tiene 85 años.

A pesar de lo que pueda parecer, Jane Fonda asegura no tener miedo de morirse: "estoy lista, he tenido una gran vida y no me puedo quejar. Repito, no es que quiera irme, pero soy consciente de que será más temprano que tarde". Eso sí, la actriz no ha querido aclarar cómo es su estado de salud actual más allá de los problemas derivados de la quimioterapia, y siendo consciente de que puede ponerse en manos del mejor equipo médico posible.