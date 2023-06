¿Por qué James Rodríguez se ha metido en la separación entre Shakira y Piqué?

El ex futbolista del Real Madrid se pronuncia sobre el mediático divorcio

A pesar de que ha transcurrido más de un año desde la polémica separación entre Shakira y Piqué, el divorcio sigue trayendo cola. Son muchos los rostros famosos que se han pronunciado acerca de este suceso que conmocionó a la prensa del corazón. Sin embargo, sorprende que James Rodríguez haya esperado tanto tiempo para lanzar un dardo (muy) envenenado a la ya ex pareja.

El que fuera jugador del Real Madrid y del Bayern de Múnich ha hablado para la revista Semana (en su versión digital). En esta entrevista, además de resumir algunos de los momentos clave de su carrera futbolística, también ha mencionado a Shakira y Piqué con motivo de su separación.

Preguntado por Shakira, James Rodríguez asegura que la artista colombiana "ha dejado a Colombia en todo lo alto", aunque es cierto que no le gustan sus últimas canciones, tales como Te felicito, Monotonía o su colaboración con Bizarrap: "no estoy de acuerdo cuando se publican o dicen cosas de una relación ya terminada. Todo se tiene que arreglar dentro, yo al menos soy partidario de eso". Sin embargo, el futbolista deja bien claro que "cada uno hace lo que quiere", aunque él se considere una persona que no actuaría de esta forma.

Sobre Gerard Piqué, solo tiene buenas palabras aunque solo ha estado con él "un par de veces. Para mí es buena persona, no puedo hablar mal de él".