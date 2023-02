Ivana Knoll, la 'Miss Croacia' que se hizo viral en Qatar, aclara si se hará OnlyFans o no

Knoll se ha convertido en una figura realmente alabada por el gran público La croata es una auténtica fanática de la selección croata

Ivana Knoll causó más sensación durante el Mundial de Qatar 2022 que muchas selecciones enteras. Muchos jugadores trataron de meterse en su cama y la fanática de la selección de Croacia se ha mantenido firme en sus declaraciones sobre cómo quiere vivir su vida. Los atrevidos outfits que portó desafiaron la moral del emirato, pero aun así, se mantuvo estoica en su proceso.

Muchas personas le han preguntado si va a abrirse una cuenta de OnlyFans, una red en la que mujeres y hombres venden fotografías y vídeos eróticos o pornográficos a sus seguidores. Sin embargo, parece que los fanáticos de la croata se tendrán que conformar con lo que ella misma comparte en Instagram. En una entrevista con Lucas Widaman y Michale Babcok ha explicado que pese a que ha recibido una oleada de peticiones para que se abra OnlyFans, ha decidido no hacerlo:

“He recibido alrededor de diez llamadas diarias y 20 correos de agencias en el que me intentaban colocar en OnlyFans. No tomo todo lo que me ofrecen, porque me gusta trabajar con marcas que me gustan y no solo por lo que puedan pagar”.

Además, ha asegurado que prefiere mantener su reputación que ganar dinero.