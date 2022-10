Irene Rosales habría impedido que Isabel Pantoja llamase a kiko Rivera en el hospital

La mujer de Kiko Rivera habría priorizado la tranquilidad de su marido tras el ictus Kiko Rivera sufrió un ictus el viernes pasado, por el que ya ha recibido el alta

Kiko Rivera ya se encuentra en casa recuperándose del ictus que sufrió el pasado viernes 21 de octubre, tras pasar un fin de semana muy complicado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Al lado de él ha estado en todo momento Irene Rosales, su mujer, pero ella habría sido la culpable de que Isabel Pantoja no hubiera podido hablar con su hijo mientras se encontraba ingresado en planta.

Belén Esteban ha compartido esta información con sus compañeros de Sálvame: "cuando a Kiko le da el ictus, me dicen que Isabel Pantoja habla con su hijo, y él, con muy buenas palabras, ni enfadado ni alterado, le dice: 'mamá, ahora mismo no quiero que vengas porque me puede afectar a mi estado de ánimo'". Pero la colaboradora fue más allá y acusó a Irene Rosales de rechazar todas las llamadas de la tonadillera: "también me cuentan, aunque esto no sé si es verdad, que Isabel llama varias veces a Irene, y esta desvía las llamadas".

José Antonio León, para dar veracidad al relato de Belén Esteban, confirma que ha intentado hablar con Irene Rosales en varias ocasiones durante los últimos días, pero esta nunca le responde. Quizás por el duro momento que le ha tocado vivir tras el ictus de Kiko Rivera, o quizás para que este se recupere en un ambiente tranquilo y sereno.