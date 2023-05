El inquietante mensaje de Arelys sobre la ruptura de Anabel Pantoja y Yulen Pereira: "Lo asfixiaron"

"Asfixiaron a Yulen", asegura la ex concursante de Supervivientes 2023 Arelys es la madre de Yulen, ex marido de Anabel Pantoja

Tras defender con uñas y dientes a su hijo Yulen Pereira en el plató de Supervivientes 2022, se puede decir que Arelys Ramos se ganó el derecho de ser concursante en la edición de 2023.

Y ahora que ha regresado de Honduras tras ser expulsada por la audiencia, no ha dudado en pronunciarse acerca de su aventura, pero sobre todo, de la polémica ruptura que han protagonizado tanto Yulen como Anabel Pantoja.

Arelys Ramos ha concedido una entrevista en exclusiva para la revista Lecturas en la que suelta varias bombas. Entre ellas, el auténtico motivo por el que Yulen Pereira decidió no continuar su matrimonio con Anabel Pantoja: "los celos de Anabel asfixiaron a Yulen".

En esta charla, la madre del esgrimista no duda en emocionarse: "es mi hijo y es mi vida. Y cuando me ha dicho 'Mamá, lo he pasado mal', a mí me ha roto el corazón". Cuando Yulen fue a visitarla a Honduras, le comentó que la ruptura con Anabel Pantoja ya era definitiva, motivo por el que ahora la suegra habla sin pelos en la lengua.

"Yulen es más feliz sin ella", sentencia una madre totalmente rota por el sufrimiento por el que ha pasado su hijo. ¿Se pronunciará Anabel Pantoja después de leer las puyas que ha recibido de parte de Arelys Ramos?