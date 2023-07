Íñigo Onieva se pronuncia tras el robo de las joyas de la boda

La pareja se dará el 'sí quiero' el próximo sábado 8 de julio Parece que la ceremonia está gafada tras todos los incidentes que ocurren

Justo en una semana se celebrará uno de los eventos más esperados de este año: la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. La pareja se dará el 'sí quiero' el próximo sábado 8 de julio en el palacio de El Rincón en Madrid.

La hija de Isabel Preysler ha estado en boca de todos durante estos últimos meses tras las especulaciones sobre su boda y las reiteradas infidelidades de Íñigo Onieva. Esta semana han vuelto a salir más rumores de otra supuesta infidelidad del empesario. No solamente eso, y es que la boda se ha encontrado con más contratiempos como los problemas con el vestido de la novia.

Este sábado se ha comunicado una nueva contrariedad: las joyas que la marquesa de Griñón iba a llevar para la ceremonia, han sido robadas. Según ha explicado el periodista Nacho Abad, ha sido un "asalto digno de una película de Hollywood".

Ahora, 'Socialité' ha hablado con Íñigo Onieva para conocer más detalles sobre el suceso. El futuro marido de Tamara Falcó ha asegurado que están "perfectamente" y sin "ningún tipo de estrés".

Además, ha añadido que "no es verdad" lo del robo, ya que las joyas valoradas en más de dos millones de euros no pertenecen a la pareja: "No es nuestro, será de otra pareja que desafortunadamente por ellos les ha pasado eso. Nosotros no somos", ha asegurado.

Además, el reportero ha comentado que Nacho Abad, el periodista que había informado del incidente, no podía precisar si eran las joyas que llevaría Tamara Falcó o si las iba a lucir algunos de los invitados.