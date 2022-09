Íñigo Onieva confiesa haber sido infiel a Tamara Falcó

La pareja hacía público su compromiso hace tan solo un par de días Tras borrar la foto de compromiso, Onieva ha confesado

Hace unos días Tamara Falcó anunciaba con todo el entusiasmo que caracteriza a una pedida de mano su compromiso con Ínigo Onieva.

Aunque en el pasado se había especulado con posibles infidelidades por parte del empresario, parecía que la pedida de mano iba a suponer la consolidación total de su romance con la marquesa de Griñón.

En un cortísimo espacio de tiempo, Falcó borraba la publicación de su compromiso dando lugar a especulaciones sobre una posible ruptura.

Este giró de guion coincidía con la filtración de un vídeo de Íñigo besando a otra mujer durante el famoso festival Burning Man, en Estados Unidos.

En un principio el empresario había echado balones fuera alegando que se trataba de una grabación de 2019, pero ahce escasa media hora emitía un comunicado vía "story" de Instagram en el que no sólo confesaba su infidelidad sino que decía sentir todo el dolor que había causado al "amor de su vida".

Sea cual sea el futuro de ambos, Tamara ha abandonado el piso que compartía con Onieva y se ha marchado a la casa de su madre, sin duda buscando algo de tranquilidad.

LA CONFESIÓN DE ÍÑIGO ONIEVA

En los vídeos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello.Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente.Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberla hecho daño.Para evitar mayores perjuicios a tamara y a nuestras familias pido que no se continúe difundiendo imágenes que puedan afectar a nuestro derecho a la intimidad y se abstengan de publicar informaciones que están afectando a nuestra privacidad.