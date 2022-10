Íñigo Onieva, acusado de ser infiel a Tamara Falcó en más ocasiones

Una de las tentadoras de La isla de las tentaciones asegura que Íñigo le escribía constantemente La ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva continúa siendo tendencia

La doble vida que estaría llevando Íñigo Onieva a espaldas de Tamara Falcó va saliendo poco a poco a la luz. A la infidelidad manifestada a través de unas imágenes filtradas por la prensa del corazón, se suma ahora el testimonio de Carolina Moura, una participante de la anterior edición de La isla de las tentaciones, quien asegura a través de TikTok que el ex novio de Tamara le habría estado hablando por mensajes privados.

Carolina Moura, una chica guapísima de tan solo 23 años, explica que "ya sabéis que yo no me entero de los cotilleos, pero mi madre sí. Se entera de todo. Entonces, me estuvo contando lo de Tamara Falcó y su novio. Lo de la infidelidad. Yo ella, sabía quién era, pero él no".

Pero revisando su perfil, descubrió que Íñigo le seguía y que le había mandado mensajes del estilo "te queda fenomenal el corte de pelo" o "eres muy guapa". Por esta especie de acoso, Carolina decidió restringirle la posibilidad de que le siguiera escribiendo a través de la aplicación. Por cierto: mensajes que según se observa en el vídeo de Carolina, comenzaron en septiembre de 2021, cuando Íñigo y Tamara, de cara a la galería, se encontraban en uno de los mejores momentos.