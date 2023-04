Ingresado de urgencia Joaquín Cortés tras haber perdido el conocimiento

El bailarín ha sufrido un desvanecimiento mientras jugaba con sus hijos El propio Joaquín Cortés ha explicado por qué le han ingresado

Joaquín Cortés se encuentra ingresado de urgencia en un hospital tras haberse desvanecido mientras jugaba con sus hijos. Ha sido en la propia cama del centro hospitalario desde dónde ha explicado a sus seguidores cómo se encuentra y qué le ha pasado. Un problema de salud que se ha quedado en un pequeño susto, pero que pudo haber sido más grave de haber sido en otra situación...

¿Qué le ha pasado a Joaquín Cortés?

"Hace días, mientras llevaba a mi hijo Romeo al colegio, empecé a toser y me quedé aturdido mientras conducía. Me asusté, pero se me pasó. Cuando llegué otro día a Madrid, al volver del aeropuerto a casa, empecé a toser, pero le tuve que pedir a Mónica que me sujetara el volante porque de pronto no veía nada (...). Fueron momentos de angustia, pero solo duraron unos segundos". Sin embargo, lo peor era que en otro momento, podría haber sufrido un accidente grave.

Finalmente, cuando jugaba con sus hijos, directamente de desvaneció: "llegué a urgencias con muy poca saturación de oxígeno en sangre. Desde entonces, me están haciendo pruebas de cardiología, neurología, neumología... Estoy con antibiótico y oxígeno, mañana me harán una broncoscopia y me pondrán un holder durante varias horas o días". No sabe por ahora qué le sucede, pero espera encontrarse mejor con el paso de las jornadas.