Esta es la ingente cantidad que ha ganado Mariah Carey con su famoso villancico

Mariah Carey creó una canción que se ha convertido en himno navideño desde 1994 La artista estadounidense se ha embolsado alrededor de 60 millones de dólares con esta canción

¿Pesadilla o genialidad? Cada año, cuando el frío empieza a arreciar en los países de Occidente el viento trae un leve susurro. Quien se para por la calle y escucha con atención podrá escuchar el ritmo de ‘All I want for Christmas is you’ de Mariah Carey. El moderno villancico, o canción navideña si se quiere, de esta artista es una de las piezas más escuchadas durante estas fechas tan señaladas.

La cantante lo compuso en 1994, cuando estaba en la cima de su carrera musical. Es más, este trabajo salió con otros que solo tratan aspectos navideños. La canción, que suena en todas partes una vez llegan las navidades, ha generado una ingente cantidad de dinero a la artista desde que la lanzó al mercado hace ya casi treinta años. Desde 2017 se calcula que All I want for Christmas is you ha generado cerca de 60 millones de dólares.

Según se ha podido saber, la cantante estadounidense no tardó más de 15 minutos en componerlo y desde entonces todas las navidades llega a ser número 1 en los más escuchados. En Spotify ronda los mil millones y medio de reproducciones. Una auténtica locura.