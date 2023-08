La ingente cantidad de dinero que pagarían por una foto de los pies de Margot Robbie

Fut With Feet es una plataforma que se dedica a la compra y venta de pies

El negocio de las fotografías de pies es cada vez más grande. Tal es la pasión por estas instantáneas por parte de algunas personas que se ha creado una plataforma conocida como Fun With Feet que se dedica en exclusiva a la compra y venta de fotos de pies, de forma muy similar a cómo funciona OnlyFans, pero con un enfoque mucho más concreto.

Un usuario de esta atípica red social ha publicado un mensaje en el que pide que Margot Robbie colabore con él para ganar millones de dólares de forma conjunta: "queridísima Margot. Me llamo Liz y ganos miles de dólares vendiendo fotografías de pies en Fun With Feet. Me encantaría colaborar contigo en algún contenido inspirado en ‘Barbie’ que nos haría ganar millones a ambos".

Para ganarse la confianza de la intérprete, el usuario le asegura a Margot Robbie que le pagaría 250.000 dólares si acepta el 'contrato', cifra que iría mucho más allá de funcionar el negocio: "si no me equivoco, podemos empezar a capitalizar nuestra semenjanza y la obsesión que todo el mundo tiene con todo lo relacionado con Barbie... ¡Todo gracias a nuestros pies!".

Si eres fan de Barbie, sabrás que los pies es uno de los elementos más fascinantes de la muñeca. Sin embargo, probablemente Margot Robbie no acepte el reto, menos aún cuando ya ha ganado 12,5 millones de dólares por la película, y posiblemente más despues de romper récords en taquilla.