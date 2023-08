El inesperado mensaje de Daniel Sancho a su novia

La Justicia tailandesa ha decretado prisión provisional para el joven Sancho ha asegurado que tenía una relación con una chica desde hacía cinco años

Daniel Sancho Bronchalo, el hijo del actor Rodolfo Sancho, fue detenido en Tailandia el pasado sábado como sospechoso del asesinato de un hombre. Este lunes, la Justicia tailandesa ha decretado prisión provisional para el joven.

El fallecido es Edwin Arrieta Arteaga, un cirujano plástico colombiano de 44 años. Aunque se sospechaba que el hijo del intérprete mantenía una relación sentimental con él desde hacía un año, el joven lo ha desmentido y ha desvelado que la víctima estaba obsesionado con él.

Daniel Sancho se declaró culpable, pero ha comentado que cuando se intentaba alejar de Arteaga, le amenazaba: "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho".

'El Programa del Verano' ha conseguido en exclusiva hablar con Daniel, y sus declaraciones han sorprendido. Patricia López, la periodista que le ha entrevistado ha explicado que el joven pide que hagan lo que sea para poder volver a España. Daniel ha asegurado que "han cerrado el caso", pero que irá a la cárcel: "Mañana estoy con veinte personas en una celda".

Daniel Sancho ha explicado que llevaba cinco años saliendo con su novia, y aunque al principio aseguró que la relación estaba rota, ha desvelado que ella iba a viajar a Tailandia para verlo: "Fui a Tailandia porque venía mi novia".

El joven ha explicado que no le dijo nada a nadie porque tenía miedo de que tuviesen el "móvil pinchado". Ha querido mandarle un mensaje a su pareja: "No me va a esperar, ni debe. Que sea feliz y siga con su vida. Esto no es la antigua Roma y no estoy conquistando la Galia".