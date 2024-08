El inesperado cambio de look de Alejandra Rubio que encaja a la perfección con su apellido

Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos y nieta de la icónica María Teresa Campos, ha vuelto a sorprender a todos con un cambio de look que no solo es tendencia, sino que también rinde homenaje a su propio apellido. La influencer ha decidido abandonar su característico cabello bicolor, dominado por las mechas, para adentrarse en un tono aún más rubio que equilibra perfectamente su tono oscuro natural con unas puntas más claras y cálidas.

Este cambio no ha pasado desapercibido, y es que Alejandra, conocida por estar siempre a la vanguardia de las tendencias, ha vuelto a ser noticia gracias a su nuevo look. Este 'rubio', conocido como 'blonde beige', es un color que según estilistas favorece a las pieles cálidas y bronceadas, algo que cumple a la perfección Alejandra Rubio.

Se trata de una elección muy acertada que vuelve a crear escuela entre todas aquellas que se consideren fans de la hija de Terelu Campos. Con su presencia en televisión y en redes sociales, la joven se está ganando bien la vida.

Con su nuevo look, Alejandra Rubio demuestra que no solo tiene un ojo clínico para las tendencias, sino que también sabe cómo sacar el máximo partido a su imagen. Su evolución estilística, que encaja a la perfección con su apellido, deja claro que la joven no teme reinventarse.