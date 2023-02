La inesperada reacción de Chicote tras acudir al restaurante de Dabiz Muñoz

El cocinero solo tiene elogios para la cocina de Dabiz Muñoz Chicote acudió al RavioXO, el nuevo restaurante del chef

Dabiz Muñoz es uno de los mejores cocineros de todo el mundo. El español ha conseguido liderar las listas más prestigiosas de gastronomía, todo ello gracias a una cocina que combina la vanguardia con la tradición. Y Alberto Chicote, el presentador de Pesadilla de la cocina y también chef de profesión, no ha podido evitar acudir al restaurante RavioXO de Dabiz Muñoz, ubicado en Madrid y abierto recientemente.

Chicote no ha dudado en alabar la magia que hace su compañero de profesión, con una reacción que ha sorprendido a sus seguidores: "me da mucha rabia que solamente pueda unir 10 fotos de la pedazo de fiesta que nos han ofrecido los miembros del equipo de RavioXO. Un menú que no deja de subir en cada plato, que no deja títere con cabeza, sugerente, embriagador, provocador, divertidísimo y embaucador".

Sin embargo, las palabras más bonitas hacia Dabiz Muñoz llegaron al final de la dedicatoria: "lo ha vuelto a hacer y no puedo más que agradecerle que lo haya hecho. Es magnífico. Así, sin más". Si te interesa acudir al restaurante RavioXO, se sitúa en el espacio Gourmet de El Corte Inglés de Nuevos Ministerios (Madrid) y quizás necesites reserva.