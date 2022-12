El incurable síndrome de la persona rígida: qué es y cómo afecta a Céline Dion

La actriz Céline Dion de 54 años de edad padece este extraño síndrome Actualmente ha tenido que cancelar todos sus conciertos

Céline Dion, de 54 años de edad, ha suspendido todos sus conciertos. Así lo anunciaba la mítica artista con una de las voces más puras que nos ha legado el mundo de la música canadiense. Lo ha explicado con los ojos opacados por las lágrimas ya que el motivo es muy preocupante. Ya son varios meses preocupados por el estado de salud por la actriz y cantante, y como no podía ser de otra manera, el diagnóstico ha sido bastante negativo para ella.

Conmocionada, ha advertido que tiene una enfermedad que no tiene cura: el Síndrome de la Persona Rígida o SPR. Una extraña enfermedad cuya causa es desconocida pero que afecta al sistema nervioso central. Esta enfermedad causa que los músculos se tensen de manera involuntaria y sin control haciendo que los cuerpos de las víctimas se queden totalmente bloqueadas como si fueran una auténtica estatua. De esta manera, los espasmos suelen ser terriblemente dolorosos para los pacientes y se llega a ellos después de algún tipo de estímulo.

“Siempre he sido un libro abierto y no estaba preparada para decir nada antes, pero estoy lista ahora. He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y no me es fácil lidiar con ellos y hablar sobre lo que está pasando. Me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro llamado síndrome de la persona rígida, que afecta a una persona de cada millón”, aseguraba la cantante de "My Heart Will Go On".