El increíble progreso en el cambio físico de Ibai: "Necesito cambiar de talla"

Ibai Llanos es una de las figuras más influyentes de internet dentro de la comunidad de habla hispana a nivel internacional a causa de su carisma; cosa que ha provocado que todas sus decisiones siempre hayan estado en el foco del público, incluyendo todos los intentos que ha llevado a cabo hasta ahora en relación a su cambio físico.

Sin embargo, parece que en esta ocasión el streamer se encuentra más centrado que nunca a la hora de conseguirlo. Prueba de ello son los vídeos que sube a su cuenta de TikTok con los que va mostrando sus progresos desde que en marzo de este año tomó la decisión de cambiar su vida para mejorar su salud.

En uno de los más recientes ha contado orgulloso que ha bajado tanto de peso que necesita cambiar de ropa porque la que ha usado hasta ahora no se adecúa a sus dimensiones actuales: ¨“Necesito cambiar de talla porque he bajado, yo creo que una o dos tallas y la ropa me queda grande”.

Según comentaba el propio Ibai, este ha conseguido perder un total de 25 kilos (entre unos 5 y 7 cada mes) desde que empezó con este nuevo cambio físico a principios del presente año 2024, lo cual es un indicativo claro de que esta vez podría ser la definitiva.