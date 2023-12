Increíble, pero cierto: el futbolista Hulk será padre con la sobrina preferida de su ex mujer

A todos nos alegra leer o escuchar que alguien está a punto de ser padre, pero la noticia que se ha publicado en la prensa brasileña durante las últimas horas parece más propia de una telenovela. Hace varios años, Givanildo Vieira de Souza, futbolista más conocido como Hulk, se divorció de Iran Angelo de Souza, con quien tuvo tres hijos, para iniciar poco después una relación con la sobrina preferida de su ex mujer, Camila Angelo.

Ahora, tres años después de iniciar esta relación, la pareja ha anunciado públicamente que serán padres por segunda vez tras haber llegado al mundo Zaya, allá por el mes de abril de 2022. Es la quinta ocasión en la que Hulk anuncia su paternidad: "quiero agradecer por los innumerables mensajes sobre el tema del embarazo de mi esposa. Otro hijo, otra bendición que Dios me ha dado. Estoy muy agradecido con Dios. No fue nada nuevo para mi familia".

Iran Angelo de Souza mostró en su momento el dolor que le produjo la separación, más aún cuando fue su sobrina la que se fue con el que hasta aquel entonces era su marido: "me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo", confirmó en una entrevista con Record.

Además, se mostró muy crítica con su sobrina, a la que asegura haberle ayudado durante muchos años: "le di todo a esa chica desde que vino al mundo; sacrifiqué mis sueños en tantas ocasiones para hacer sus sueños realidad...". Sin embargo, su ex marido ha formado una nueva familia con Camila Angelo por mucho que a Iran le cueste pensar en ello.