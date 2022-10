El increíble descalabro en seguidores de Iker Casillas después de bromear con su homosexualidad

Parece que el futbolista no ha calibrado muy bien la broma y se ha vuelto en su contra Muchas personas consideran que ha sido de muy mal gusto y así lo han manifestado en sus redes sociales

Iker Casillas se ha convertido en Trending Topic después de asegurar que era homosexual en un tuit que ya ha borrado. Parece ser que el anuncio sobre su sexualidad iba en broma, algo que no ha sentado nada bien a la gran mayoría de sus seguidores, ya que muchos le han dejado de seguir."Espero que me respeten: soy gay #FelizDomingo" anunciaba el cancerbero, para poco después borrar el tuit. Aun así, ha estado el suficiente tiempo en línea como para que se haya convertido en Trending Topic y, sobre todo, para que muchos de sus seguidores hayan decidido hacerle un claro 'unfollow' por una broma que no parece haber sentado muy bien entre la gran mayoría de los usuarios de la red social.

Así, ha pasado de tener 12.3 millones de seguidores a 9.6 millones, lo que supone un descalabro de casi tres millones, es decir una cuarta parte de sus seguidores se han esfumado después del tuit.

Los seguidores de Casillas antes y después del tweet 💀 pic.twitter.com/EtkHdLA7fc — . (@lisbett_fcb) 9 de octubre de 2022

Para algunos, el motivo de la pérdida de sus seguidores han sido aquellos que consideran que es algo con lo que no hay que bromear. Mientras que para otros, son aquellos seguidores que no han encajado bien que pudiera ser homosexual.

En cualquier caso, está claro que el jugador no ha sabido calibrar muy bien la "broma" y le ha pasado factura de cara al número de seguidores que tiene en su haber.