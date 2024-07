La impactante reacción de Hiba Abouk al relato de María José Suárez sobre Escassi

Una de las noticias más importantes este verano de la prensa rosa en España ha sido el culebrón que están protagonizando Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez después de anunciar su separación. Ahora, a esta historia se le ha sumado Hiba Abouk, actriz conocida por su papel en 'El príncipe' y quién podría tener una historia de amor con el jinete.

María José Suárez confirmó en una entrevista en '¡De viernes!' que habló con Hiba Abouk aunque es consciente de que la intérprete no quiere verse involucrada en este escándalo. La ex modelo aseguró que "moralmente, como mujer, me siento en la obligación de avisarla (...). A mi me gustaría que, si me estoy trabajando mi profesión como lo hace Hiba, se vea en una situación que no le corresponde por culpa de un personaje como este que la está utilizando para darme celos a mí".

El problema hasta la fecha es que no conocemos la versión de Hiba Abouk, intérprete que hasta la fecha ha permanecido en silencio. Así continúa, pero hemos podido saber un poco de su reacción gracias a Isabel Rábago, periodista y colaboradora de 'Vamos a ver', quien ha tenido acceso a esta información.

Hiba Abouk se encontraría horrorizada por e relato de María José Suárez, pero duda mucho que vaya a revelar los mensajes y las palabras que intercambió con la ex modelo. Acerca de su relación con Álvaro Muñoz Escassi, la intérprete fue muy clara al respecto hace algunos días: "hay una amistad como bien ha dicho Álvaro y ya. No hay ninguna relación".