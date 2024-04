Imanol Arias desata la polémica con su comentario contra la Agenda 2023: "Sé que me envenenan"

Imanol Arias ha hablado largo y tendido con el medio Infobae y ha sorprendido por el polémico comentario que ha realizado contra la Agenda 2030. Con motivo de su obra de teatro 'Mejor no decirlo', el que fuese protagonista de 'Cuéntame cómo pasó' durante décadas se muestra contrario a la Agenda 2030 y considera que el agua que podemos beber del grifo nos envenena lentamente.

"Ya no leo. No me interesan para nada las noticias. No leo periódicos, me entero de otra manera", empezó explicando Imanol Arias en esta polémica entrevista que no ha pasado desapercibida. Si bien respeta las redes sociales y el futuro de la tecnología, tiene claro que no todo es positivo: "soy longevo, pero no voy a llegar a que me metan el chip aquí. La transhumanización la voy a ver venir y creo que me servirá mucho más como artista que como persona, porque como persona no la sufriré".

Aunque se veía venir, el actor cargó en ese momento contra la Agenda 2030: "si me recomiendan ahora mismo que beba agua del grifo, no la bebo porque sé que me envenenan. Somos unos vasallos felices metidos en una tecnología que nos facilita las cosas y que trabajamos para ella porque lo más importante no es lo que nos facilita, sino lo que nos conoce y lo que nos transforma".

Puede que su reflexión tenga sentido, pero son sus palabras más polémicas las que han suscitado cierta polémica en las redes sociales que él mismo ha mencionado.