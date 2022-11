No te imaginarías cómo es realmente el pelo de Alaska

Alaska tiene realmente el pelo rubio y rizado, por muy imposible que parezca "Mi rubio es ceniza y no va a ningún lado", asegura la cantante

Alaska fue la última invitada de El Hormiguero, asistiendo al plató del programa presentado por Pablo Motos este miércoles 16 de noviembre para presentar su nuevo EP, titulado Ex-profeso. La cantante habló de muchos temas, pero el más sorprendente fue la confesión acerca del verdadero color de su pelo. Porque puede que tú (como todos nosotros) lo veas negro oscuro, pero en realidad su cabellera es completamente rubia.

"En la portada del disco sucede algo que los más fans tuyos ya habrán visto, que es que llevas tu pelo de verdad", adelantó Pablo Motos para sorprender a aquellos espectadores que todavía no conocían este secreto. El pelo de Alaska es rubio y muy rizado, totalmente diferente al peinado liso y de color oscuro que lleva siempre: "realmente lo tengo rubio y rizado, pero no me gusta y por eso me lo tengo que teñir. Mi rubio es ceniza y no va a ningún lado. No es como el de ABBA. Eran esos pelos de Bibiana Fernández de finales de los 70", dijo entre carcajadas la entrevistada.

Más frutos derivados de participar en el Benidorm Fest. Marta Sango será una de las teloneras del concierto de cierre de gira de Alaska en el Wizink Center: ''Fue mi descubrimiento del #BenidormFest''.pic.twitter.com/k5snEYhdtJ — ESPACE | Eurovisión y Benidorm Fest. (@eurovisionspace) 17 de noviembre de 2022

Eso sí, a la hora de hacer la portada de su nuevo EP, prefirió dejárselo para representar naturalidad. Un cambio de look que duró muy poco, porque a la entrevista en El Hormiguero acudió con su imagen de siempre.