La imagen más esperada de Amaia Montero: la cantante reaparece feliz

La artista comparte una stories sonriendo tras salir del centro en el que estuvo ingresada Ha recibido apoyo de familia y de fans

El estado de salud de Amaia Montero ha preocupado a todos durante las últimas semanas: la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh compartió a través de una publicación de Instagram una fotografía en la que se le veía muy afectada a nivel físico y psicológico, acompañándola con un mensaje aún más alarmante: "si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?".

Justo después, conocimos que Amaia Montero había decidido ingresar en una clínica privada de Navarra para alejarse de todo y de todos: ya se encuentra fuera del hospital y hemos sabido que el estrés por su nuevo disco es lo que le llevó a refugiarse en su equipo médico. Y para tranquilidad de sus seguidores, ha regresado a las redes sociales con un selfie que nos ha dado la vida. Los problemas de salud de la cantante comenzaron en 2020, año en el que ella fue la encargada de confesar a sus seguidores que estaba pasando por uno de los peores momentos de su vida: "no me encuentro bien físicamente para hacerlo. Mucha fuerza y todo mi amor a todos". Desde entonces, su entorno más cercano ha preferido guardar silencio, pero pronto podremos volver a ver a Amaia Montero sobre un escenario, porque está a punto de lanzar su nuevo disco.