IlloJuan levanta polémica con su última reflexión sobre las bodas

"Es la voz de una generación de imbéciles" El streamer malagueño no deja títere con cabeza

IlloJuan es uno de los streamers del momento, un creador de contenido que no cesa en su empeño de regalar directos y todo tipo de vídeos a sus seguidores. Ahora bien, al no tener pelos en la lengua, IlloJuan la ha liado con una reflexión personal acerca de las bodas de amigos y conocidos.

¿Qué piensa IlloJuan acerca de las bodas?

No parece que IlloJuan estuviera pensando en debatir acerca de las bodas, pero el streamer malagueño sí que se mostró preocupado por la coincidencia de una boda y el lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom el próximo viernes 12 de mayo.

Pero claro, el andaluz fue más allá y explicó lo que piensa de estas celebraciones: "encima tú a una boda tienes que llevar dinero. ¿Dinero de qué? ¿Pero esto qué es? Si no llevas dinero quedas mal. Escúchame, tú me has invitado. Paga tú, ¿no? ¡Qué coño! Mi madre me lo dijo: 'bueno, nosotros hemos ido a muchas bodas y hemos tenido que llevar un sobrecito con dinero porque las bodas su muy caras'. ¡Pues no te cases! ¿Es mi problema que la boda sea cara?".

En resumen, IlloJuan piensa que no es culpa suya que la gente se case, por lo que prefiere no ser invitado antes que tener que llevar un regalo.