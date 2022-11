Iker Casillas responde a los rumores sobre Sara Carbonero

Los medios han publicado la noticia de la intervención quirúrgica de Sara Carbonero El pasado 21 de noviembre, Sara tuvo que ser operada en Navarra

El pasado 21 de noviembre, Sara Carbonero tuvo que ser operada de urgencia en la Clínica Universitaria de Navarra, noticia que fue confirmada por la revista Lecturas tras conocer que el equipo médico de la periodista decidió ingresarla tras una revisión rutinaria. Recordamos que Sara pasó por un cáncer de ovario en el año 2019, y que desde entonces, poco se sabe acerca de su estado de salud.

Poco ha tardado Iker Casillas, ex futbolista y ex marido de Sara Carbonero, en responder a esta información a través de su perfil de Twitter: "la carrera por dar la noticia. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea y no pensar en el implicado. La carrera de cascar la puta noticia y no reparar en el daño que hacen también a su entorno. Lamentable. La noticia".

El que fuera portero en el Real Madrid ni confirma ni desmiente estos rumores, pero la mayoría de sus seguidores le han apoyado en estos duros momentos. Además, algunos recuerdan que la Ley de Protección de Datos es muy dura respecto a compartir datos acerca de la salud de una persona sin su consentimiento. ¿Habrá represalias para los medios que publicaron la noticia?