Ibai Llanos da nuevos detalles sobre su cambio físico: "15 kilos..."

El streamer asegura que está a punto de volver a pesar lo mismo que en 2019

Durante meses, Ibai Llanos ha comentado que quería emprender una verdadera transformación a nivel físico para mejorar su salud tanto física como mentalmente. Y por el momento, lo está consiguiendo, porque a pesar de vivir momentos estresantes con los preparativos de La velada del año 3, la King's League y sus directos en Twitch, el streamer vasco ha confirmado cómo está progresando su esperado cambio físico.

"Sigo perdiendo peso, he perdido desde diciembre 15 kilos. Tuve un pequeño estancamiento estas semanas, no sé por qué. Seguía haciendo las cosas bien, pero ni mejoraba ni empeoraba. Hoy he vuelto a ver un pequeño progreso porque me peso muy poco: una vez cada dos semanas, sin mentalidad tóxica. He perdido 1 kilo o 1 kilo medio, algo así, y estoy chicos, esto es un dato increíble, a 2 kilos de pesar menos que una ballena azul. ¿Te imaginas? A 2 kilos de pesar lo mismo que el Ibai Llanos de 2019".

Además, Ibai Llanos asegura que tras recibir los resultados de una analítica, está "como un toro" al no tener colesterol y al descubrir que el restos de los parámetros se encuentran estables y dentro de sus valores habituales.

La conclusión de esta última actualización que ha dado Ibai Llanos sobre su cambio físico es que el streamer no cesará en su empeño de seguir perdiendo peso, aunque en las últimas semanas este progreso se haya visto estancado por cuestiones habituales en un entrenamiento y dieta del estilo.