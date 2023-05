Ibai estalla al desmentir a Shelao sobre la inesperada ausencia de Viruzz en La velada 3

El streamer español ha expresado su descontento con los comentarios del creador chileno La polémica lesión de Viruzz está causando mucho revuelo en internet

El esperado evento de La Velada del Año 3 se ve sacudido por un inesperado revés. Antes de su inicio, el 25 de mayo, Ibai sorprendió en directo al anunciar la ausencia de Viruzz debido a una lesión ocular. Esta baja resulta crucial para el evento. Las reacciones no se hicieron esperar, incluyendo la de Shelao, quien iba a ser su rival.

La cancelación de uno de los combates estelares de la noche ha dejado al chileno sumamente frustrado. Es comprensible que se sienta disgustado, llegando incluso a afirmar que no se le informó adecuadamente y que no se tuvo en cuenta su opinión. Estas declaraciones no han sentado bien a Ibai: "He estado buscando un rival constantemente porque precisamente me importa Shelao", afirmaba el español. "Si a mí Shelao me suda la polla, le mando a su casa y ya está. Me ahorro lo que le pago a uno y lo que le pago a otro. No he parado de buscar una solución y ahora se supone que no le he avisado...".

"Desde el día uno le hemos pasado todo lo que le dice el médico y encima reacciona diciendo 'qué putada lo de Viruzz'", continuaba Ibai. Al parecer, el chileno le habría pedido mantener la lesión oculta para continuar generando contenido: "Shelao me dice que quiere seguir creando contenido de la velada, que si no lo podemos decir. Efectivamente: lo vamos a decir. ¡Solo faltaba!".

Además, Ibai ha sorprendido al revelar una lista llena de nombres de futbolistas y actores a los que ha propuesto enfrentarse para cubrir la ausencia de Viruzz: "He hablado con Miguel Ángel Silvestre, Mario Casas, Hasbulla, Pinto... He hablado con Jägger, dos veces, no quiere hacerlo. He hablado con Gerard Piqué a ver si se podía subir y hacer un espectáculo con Joaquín...".