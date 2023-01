Ibai, cazado dándolo todo con el tema de Shakira. ¿Qué opinará Piqué?

El creador de contenido es cercano a Piqué En el vídeo aparece pasándoselo en grande con sus amigos

El creador de contenido más famoso del país , Ibai Llanos y prácticamente del mundo es noticia de nuevo. Esta vez la polémica no viene dada por lo que ha sucedido en su canal de Twitch sino por cómo se ha visto al streamer en un ambiente distendido y rodeado de gente.

El vasco ha sido grabado cantando a pleno pulmón la canción de Shakira y Bizarrap que está petándolo en todas las plataformas. Como todo el mundo se puede imaginar, el tema de la colombiana y el argentino está plagado de referencias a Piqué y a su nueva pareja.

Si bien todo el mundo entiende que el tema de moda es extremadamente pegadizo y bailable, la posición de Ibai, por ser cercana a Gerard Piqué , hace que su vídeo disfrutando de la canción esté en el punto de mira y haya sido caldo de polémica en redes sociales.

Piqué no se ha pronunciado ante esta aparición de su amigo y no se espera que lo haga. Numerosas cuentas de Twitter dan por hecho que se trata de un acontecimiento sin importancia y que no repercutirá negativamente en la relación del streamer y el ex-futbolista. De hecho, no es extraño ver a Ibai haciendo bromas sobre la canción.